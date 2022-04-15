Клуб КПЛ решил судьбу экс-футболиста сборной Казахстана

"Туран" сообщил, что спортивный директор Фархадбек Ирисметов покидает клуб, передает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что договор расторгнут по соглашению сторон.

"За эти четыре месяца я получил огромный опыт работы и благодарю "Туран" за предоставленный мне шанс. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане", - сказал Ирисметов.

40-летний Ирисметов в свое время поиграл за многие клубы КПЛ, выиграв золото в составе "Иртыша" и "Тобола". В активе имеет 34 матча за сборную Казахстана, в которую привлекался в период 2004-2011 годов.

Отметим, что ранее туркестанскую команду покинули главный тренер Владимир Газзаев и его помощник Вагиф Джавадов.

Следующий матч в чемпионате Казахстана "Туран" проведет на своем поле с "Ордабасы" 16 апреля. Начало - в 19:00.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 5 3 2 0 5-1 11 2 Шахтер 4 3 1 0 10-2 10 3 Тобол 5 3 1 1 7-3 10 4 Каспий 5 3 1 1 4-2 10 5 Астана 5 3 0 2 6-5 9 6 Ордабасы 5 2 1 2 7-5 7 7 Атырау 5 2 1 2 4-4 7 8 Актобе 5 2 1 2 5-6 7 9 Тараз 5 1 2 2 3-4 5 10 Аксу Ак 4 1 1 2 3-4 4 11 Акжайык 4 1 1 2 1-3 4 12 Кызыл-Жар 5 1 1 3 2-5 4 13 Туран 4 0 2 2 0-4 2 14 Махтаарал 5 0 1 4 3-12 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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