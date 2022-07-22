Клуб КПЛ нацелился на призера чемпионата Европы

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун может перейти в клуб чемпионата Казахстана, сообщает телеграм-канал "Ухо".

Команда из Беларуси проиграла в Лиге конференций турецкому "Коньяспору" (0:3), а у футболиста недопонимание с главным тренером - Александром Михайловым.

"Перед горе-руководителем стоит выбор: Драгун - Михайлов. После прилета команды в Беларусь выбор будет сделан. У Стаса имеется конкретное предложение из Казахстана. Руководство ведет переговоры с Александром Ермаковичем", - пишет источник.

Добавим, что 34-летний Драгун вместе с молодежной сборной выигрывал бронзу чемпионата Европы.

Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":