Клуб КПЛ накопил миллионные долги и рискует потерять лидеров

"Тараз" из одноименного города на сегодняшний день задолжал за предыдущие годы футболистам и тренерам около 700 миллионов тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Задолженность преимущественно была накоплена предыдущим руководством клуба. Нынешние руководители частично погасили долги на сумму около 350 миллионов тенге.

Ситуацией могут воспользоваться более благополучные в финансовом плане клубы КПЛ.

В частности, есть интерес к лидерам "Тараза" - Бауыржану Байтана, Мухаммеджану Сейсену, Елдосу Ахметову и остальным игрокам.

С представителями Байтана активные переговоры ведет "Актобе", который намерен усилить атакующую линию.

После 13 туров таразцы занимают в турнирной таблице третье место, по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона - "Тобол".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →