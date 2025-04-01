КПЛ
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Клуб КПЛ лишился двух футболистов перед матчем 4-го тура

©СК "Кызыл-Жар"

Петропавловский "Кызыл-Жар" узнал плохие новости в преддверии матча четвертого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Тураном". В домашней игре им не помогут сразу двое футболистов, сообщают Vesti.kz.

По инфорации Sports24.kz, в предстоящей игре не сыграют два полузащитника северян - бразилец Рафаэль Сабино, замененый во втором тайме встречи с "Ордабасы" (0:0), а также казахстанец Самат Жарынбетов, который не играл в предыдущей встрече.

Пока сроки их восстановления и возвращения на поле остаются загадкой. Но игру с "Тураном", которая пройдет в субботу, 5 апреля, оба точно пропустят.

Отметим, что по итогам трех туров "Кызыл-Жар" занимает 11-е место в турнирной таблице с двумя очками, а "Туран" идет седьмым с тремя баллами.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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