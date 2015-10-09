Клуб КПЛ лишился двух футболистов перед матчем 4-го тура

Петропавловский "Кызыл-Жар" узнал плохие новости в преддверии матча четвертого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Тураном". В домашней игре им не помогут сразу двое футболистов, сообщают Vesti.kz.

По инфорации Sports24.kz, в предстоящей игре не сыграют два полузащитника северян - бразилец Рафаэль Сабино, замененый во втором тайме встречи с "Ордабасы" (0:0), а также казахстанец Самат Жарынбетов, который не играл в предыдущей встрече.

Пока сроки их восстановления и возвращения на поле остаются загадкой. Но игру с "Тураном", которая пройдет в субботу, 5 апреля, оба точно пропустят.

Отметим, что по итогам трех туров "Кызыл-Жар" занимает 11-е место в турнирной таблице с двумя очками, а "Туран" идет седьмым с тремя баллами.