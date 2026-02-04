Полузащитник столичного "Жениса" Александр Меркель может вернуть казахстанское гражданство, корреспондент Vesti.kz.

33-летний футболист будет заявлен за клуб в качестве гражданина Германии, однако "Женис" сделает всё возможное, чтобы тот по ходу сезона вновь получил казахстанский паспорт.

В случае, если Меркелю и его клубу удастся это сделать, он сможет вернуться в сборную Казахстана.

Ранее в Казахстанской федерации футбола заявляли, что не принимают активного участия в вопросе восстановления гражданства футболиста.

По сообщениям казахстанских и зарубежных СМИ, Меркель был лишен казахстанского паспорта в 2019 году.

Добавим, что уроженец Алматы выступал за такие клубы, как "Милан", "Удинезе", "Дженоа", "Уотфорд", "Хераклес", "Газиантеп", а также команды из Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. За сборную Казахстана провел три матча.