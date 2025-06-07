Клуб из КПЛ переехал в другой город из-за ремонта стадиона

Стадион "Окжетпес" закрыт на ремонт, местная команда, выступающая в казахстанской премьер-лиге временно переехала в Шымкент, сообщает Vesti.kz.

Футбольный клуб "Окжетпес" временно сменил базу — команда перебралась в Шымкент на период реконструкции стадиона в Кокшетау, который будет закрыт на ремонт в течение двух месяцев. Об этом сообщили представители клуба.

На новом месте сине-белые уже провели первую тренировку на базе футбольного центра БИИК.

Напомним, "Окжетпес" стал одним из сюрпризов текущего сезона Казахстанской Премьер-лиги и занимает пятую строчку в турнирной таблице.