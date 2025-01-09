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Вчера 22:24

Клуб-чемпион объявил о назначении экс-тренера "Ордабасы"

©ФК "Динамо-Брест"

Белорусский тренер Александр Седнев продолжит свою карьеру на родине. Клуб "Динамо-Брест" объявил о его назначении главным тренером, передают Vesti.kz.

С ним подписали контракт до конца сезона-2025.

Последним его клубом был шымкентский "Ордабасы", который он возглавлял с 2021 года и привел к чемпионству в 2023-м. Также в Казахстане тренировал "Актобе".

В межсезонье слухи отправляли Седнева в "Туран", но, как видно, они не подтвердились.

В Беларуси Седнев работал с такими командами, как "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшина", "Динамо" (Минск), "Савит".

"Динамо-Брест" выигрывал чемпионат Беларуси в 2019 году, также трижды брал Кубок (2006/2007, 2016/2017, 2017/2018) и Суперкубок страны (2018, 2019, 2020).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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