Класс Тагыбергена и Томасова. Статистический разбор лучших игроков чемпионата Казахстана-2023

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 14:50
©ФК "Астана"

Чемпионат Казахстана завершен и самое время подвести его итоги с помощью статистических данных. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему опытные футболисты по-прежнему преобладают в лиге и кто способен пойти на повышение из клубов среднего статуса.  

Шацкий лучший или нет? 

Очень противоречивый сезон получился для первого номера сборной Казахстана Игоря Шацкого. Вратарь "Шахтера" пропустил больше всех в сезоне, но, надо учитывать, что в обороне у карагандинцев были отнюдь не игроки уровня сборной. Допуск ударов в сторону ворот "Шахтера" был высочайший, поэтому Игорь стал лидером по количеству сейвов. 

Лидером по количеству "сухих" матчей стал вратарь "Атырау" Егор Хаткевич. "Нефтяники" в целом проявили себя как очень дисциплинированная и организованная команда, а Хаткевич лишь закрепил эту характеристику надежной игрой. Кроме того, 35-летний белорус чаще всех играл на выходах.

Несмотря на вылет "Каспия", в лиге выделялся еще один белорусский вратарь Максим Плотников. Он в топе по многим вратарским метрикам, но его подводила ужасная оборона "Каспия". Как минимум крепкий уровень Плотникова подтверждается тем, что он один из основных выборов на позицию вратаря в сборной Беларуси. 

 

 

 

Марочкин - настоящее сборной, Касабулат - будущее 

Сверхоткрытий в нынешнем сезоне среди защитников нет, но появились интересные легионеры и молодые прогрессирующие казахстанцы. В частности, 20-летний кайратовец Дамир Касабулат стал лидером по количеству единоборств. А вот лучшим в плане процента выигранных единоборств стал оплот обороны сборной Казахстана Александр Марочкин. Примечательно, что Касабулат оказался в актуальном расширенном списке сборной и возможно, именно он в будущем станет заменой тому же Марочкину. 

В "Кайсаре" под руководством Виктора Кумыкова расцвел центрбек Бен Загре. Он в лидерах КПЛ по проценту выигранных единоборств и заблокированных ударов. Пожалуй, это один из редких случаев в нашей лиге, когда недорогой и малоизвестный легионер показал высокую эффективность.

Стоит выделить и защитника "Каспия" Талгата Кусяпова. Да, мы говорили, что у команды из Актау были огромные проблемы в обороне, но, пожалуй, Кусяпов периодически выделялся с позитивом. Не случайно Талгат первую часть сезона был в списках сборной и Адиев котировал его выше, чем Алибека Касыма.  Надо сказать, что Кусяпов не только в топ-2 по заблокированным ударам, но и самый пасующий казахстанский защитник сезона (статистика будет представлена в категории полузащитников). 

 

 

Томасов и Тагыберген в прайме 

Как бы не критиковали Марина Томасова и говорили о его возрасте, даже в 35 лет он лидер лиги по многим показателям. В частности, хорват - отдал больше всех ключевых передач, предголевых передач и стал лидером по количеству попыток обводок 1 в 1. 

Еще один сверхопытный игрок с топ-показателями - Асхат Тагыберген. Капитан сборной выделялся не только на уровне голов/ассистов, но и показал, что именно он являлся центром управления игры во всем "Ордабасы". 

Среди легионеров креативного плана стоит выделять грузинских вингеров "Кызыл-Жара" и "Шахтера" - Луку Имнадзе и Тимура Чогадзе. Они в топ-5 по количеству попыток обводок 1 в 1. Интересно было бы посмотреть на них в одной команде, где мы они могли бы еще лучше раскрыть свои качества. 

 

Ниже приведем еще несколько любопытных метрик, которые в какой-то степени отражают стили команд. Например, количество подач и навесов со стороны игроков "Астаны". 

Среди силовых форвардов в лиге сильно выделялись Элдер Сантана из "Актобе" и Эффионг из "Атырау". Очень работоспособные нападающие, которые хорошо работали в прессинге и без мяча, что отразилось на статистике. Тот же Эффионг чаще всех в лиге фолил. А Сантана напротив собирал на себе фолы. При этом, оба лидеры по количеству верховых единоборств. 

 

 

 

*Статистические данные представлены Wyscout 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
КПЛ Атырау ФК Шахтер ФК Астана ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Актобе ФК Кайсар ФК Каспий ФК Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу

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