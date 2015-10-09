В КФФ разъяснили спорные решение в матчах "Актобе" - "Кайрат" и "Женис" - "Ордабасы"

Директор департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола (КФФ) Нуну Алешандре Паррейра де Каштру опубликовал разъяснения по отдельным игровым эпизодам 11-го тура Премьер-лиги (КПЛ), согласно Правил игры, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

"Актобе" – "Кайрат"

"56-я минута – Игрок гостей №9 на высокой скорости двигался с мячом в сторону штрафной хозяев. Игрок хозяев №5, сбоку, совершил подкат, не имея шанса сыграть в мяч по правилам, сбил соперника и остановил перспективную атаку.

Арбитр ограничился устным замечанием.

Правильное решение – показать желтую карточку игроку №5. Поскольку это была вторая желтая карточка, игрок должен был быть удален с поля.

VAR не может вмешиваться в такие эпизоды – это не предусмотрено Протоколом VAR.

67-я минута – В борьбе за мяч игрок гостей №55 поднятой рукой остановил движение соперника и ударил его по лицу. Арбитр этого не заметил, игра продолжилась, и гости забили гол в этой атакующей фазе.

VAR при проверке обоснованно порекомендовал просмотр на поле.

Решение арбитра после OFR было верным – гол отменен, игроку №55 показана желтая карточка за безрассудный удар рукой по лицу. Так как это вторая желтая карточка, игрок удален", — говорится в заявлении КФФ.

"Кайрат" сотворил камбэк вдесятером и обыграл "Актобе" с голом Сатпаева

"Женис" – "Ордабасы"

"26-я минута – В начале атакующей фазы гостей игрок №15 и игрок хозяев №7 имели очень легкий и естественный контакт. Арбитр правильно продолжил игру, так как нарушения не было. В завершении этой атаки гости забили гол.

После взятия ворот VAR ошибочно вмешался и порекомендовал арбитру провести просмотр на поле (OFR).

Итоговое решение арбитра было неверным – он отменил гол и назначил штрафной в начале атакующей фазы за обычный контакт. Это не было нарушением правил.

61-я минута – Во время атаки гостей недалеко от штрафной зоны игрок гостей №11 пытался сместиться в центр и пересекся с защитником №6, после чего упал.

Арбитр ошибочно назначил штрафной удар и показал защитнику вторую желтую карточку.

Контакта ногами или стопами между игроками не видно, возможный легкий контакт рукой не достаточен для нарушения и тем более для второй желтой карточки.

VAR не имеет права вмешиваться в такие ситуации согласно Протоколу VAR.

81-я минута – В атаке гостей мяч был подан в центр штрафной, один из нападающих пробил головой, затем его партнер, игрок №11, сыграл по мячу, выбивая его из рук вратаря, и забил.

Ассистент правильно отложил флаг, но в конце поднял его и зафиксировал офсайд.

Игрок №11 находился в положении "вне игры" в момент удара головой партнера, и стал активным, бросившись на мяч и вступив в борьбу с вратарем.

VAR подтвердил правильность решения ассистента – офсайд", — пояснили в КФФ.

Матч "Женис" – "Ордабасы" обернулся камбэком и двумя удалениями