КПЛ
Вчера 18:50

КФФ отреагировала на скандал с арбитром после матча "Елимай" - "Ордабасы" в КПЛ

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Департамент безопасности соревнований и интегрити Казахстанской федерации футбола (КФФ) объявил дату заседания дисциплинарной комиссии по инциденту в матче 13-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) между семейским "Елимаем" и шымкентским "Ордабасы" (1:3), передают Vesti.kz.

Разбирательство назначено на 23 июня

Как сообщил директор департамента Асылбек Бутин, эпизод с участием представителей семейского клуба и судейской бригады будет рассмотрен в ближайшее время.

"Уважаемые представители футбольной общественности, являясь руководителем департамента соревнований по безопасности и интегрити Казахстанской федерации футбола, хочу донести до вас следующую информацию.

Как вы сами знаете, 14 июня был матч между футбольными клубами "Елимай" и "Ордабасы". По его завершению произошел инцидент между главным рефери, а также представителями футбольного клуба "Елимай". По данному факту 23 июня текущего года будет проведена дисциплинарная комиссия, дана правовая оценка обеим сторонам", — приводит слова функционера пресс-служба КФФ.

Что произошло после матча

Встреча, прошедшая 14 июня, завершилась победой "Ордабасы" со счётом 3:1, однако после финального свистка возник скандальный эпизод.

По ходу игры судейская бригада под руководством Исмуратова приняла несколько решений, вызвавших недовольство со стороны хозяев поля. После окончания матча конфликт перерос в жёсткую словесную перепалку между представителями "Елимая" и арбитрами — как на поле, так и в подтрибунных помещениях.

Подробности этого эпизода можно узнать по ссылке ниже.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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