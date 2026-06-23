Контрольный, дисциплинарный и этический комитет КФФ вынес ряд жёстких санкций по итогам скандального матча 13-го тура КПЛ-2026 между "Елимаем" и "Ордабасы", сообщают Vesti.kz. Официальное обращение опубликовано на сайте Казахстанской федерации футбола.

Наиболее суровое наказание среди игроков получил Жан Али Пайруз. Футболист "Елимая" был дисквалифицирован на четыре матча за попытку физического давления на главного арбитра в центре поля.

Не избежал наказания и главный тренер семейчан Андрей Карпович. За агрессивное несогласие с действиями судей, участие в конфликте после финального свистка и высказывания дискредитирующего характера специалист также отстранён на четыре игры.

Отдельные санкции применены к управляющему директору клуба Фёдору Симиниди. За выход на поле, агрессивное поведение в отношении арбитров, а также инцидент в судейской комнате ему запрещено посещать матчи "Елимая" до 1 октября. Кроме того, функционер оштрафован на 100 МРП.

Досталось и самому клубу. За поведение болельщиков, оскорбления в адрес судей, бросание предметов и нарушения безопасности "Елимай" оштрафован на 300 МРП. Ещё 100 МРП клуб выплатит за недисциплинированное поведение команды, по итогам которого были удалены игрок и два представителя клуба.

Наказание получил и арбитр Арман Исмуратов. Судья отстранён от работы до 1 октября за нецензурные высказывания в адрес представителей "Елимая" после завершения матча.

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