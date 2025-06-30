КФФ наказала клубы и игроков: подробности

Состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета (КДЭК) Казахстанской федерации футбола, по итогам которого были вынесены решения по ряду нарушений, допущенных в матчах премьер-лиги и других турниров, передают Vesti.kz.

Штрафы за поведение болельщиков

ФК "Актобе" оштрафован на 786 400 тенге за скандирование нецензурных выражений со стороны болельщиков в матче 13-го тура против "Астаны". Клуб должен оплатить штраф до 26 июля 2025 года.

ФК "Кайсар" получил более серьезное наказание - штраф 1 966 000 тенге за инцидент в матче 25-го тура против "Улытау", когда болельщики бросали бутылки в игрока соперников Жасулана Молдакараева. Одна из них попала футболисту в голову.

Также штраф в размере 314 560 тенге был наложен на ФК "Актобе Ж" за нецензурные выражения фанатов в адрес "Кайрат Ж" в матче 10-го тура Женской лиги.

Дисквалификации игроков

Игрок "Кызыл-Жара" Тохтар Жангылышбай дисквалифицирован на два матча за грубую игру против соперника в матче 13-го тура с "Кайратом". Наказание вступило в силу с 22 июня.

Хосе Карильо Мансилия из "Улытау" получил один матч дисквалификации за фол последней надежды в игре 25-го тура с "Кайсаром". Наказание действует с 23 июня.

Тренеры: наказания и апелляции

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин получил испытательный срок на 6 месяцев с частичным приостановлением действия дисквалификации с 26 июня.

В удовлетворении прошений о смягчении наказаний было отказано:

Жоре Арутюняну, наставнику "Кайрат-Жастар", - дисквалификация сохраняется.

Ерлану Шойтымову, главному тренеру "Жетысая", - отказано в сокращении срока отстранения.