Кержаков вытащил из дубля воспитанника "Кайрата" и он засверкал

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:53
©ФК "Кайрат"

В первом матче под руководством Александра Кержакова "Кайрат" добился яркой победы над "Шахтером" - 4:2. Едва ли не главным кадровым нововведением российского специалиста стало включение в состав Андрея Ульшина. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему ставка была сделана именно на этого полузащитника.

Ульшин давно привлекается к основе "Кайрата", он дебютировал в основе еще в 2020 году при Алексее Шпилевском. Сейчас Андрею уже 24 года, но стать стабильным игроком основы он не сумел.

Второй приход Кирилла Кекера и исход большинства легионеров позволил Андрею получить больше игрового времени в сезонах 2022 и 2023, но, например, прочно занять свою позицию и добраться до сборной Казахстана, как это сделал Адилет Садыбеков, у него не получилось. 

В этом году в Ульшине разуверился даже Кекер. До прихода Кержакова, он сыграл ровно одну минуту в этом сезоне, выйдя на замену в игре с "Кызылжаром". Это привело к тому, что Андрей стал играть в первой лиге за "Кайрат-Жастар".

И вот приходит Кержаков и в первом же матче ставит Ульшина в основу, оставляя в запасе Швырева и Зарию.  Полузащитник, надо сказать, полностью оправдал доверие - играл изобретательно, разгонял множество атак, отдал голевую и предголевую передачу и в целом, выглядел как футболист, необходимый нынешнему "Кайрату".

При этом Кержаков выдал сухую формулировку относительно решения поставить Андрея в основу и того времени, которое он провел на поле: 

"Когда я сюда пришел, сказал ребятам - все что было до не имеет никакого значения, ни количество матчей, ни регалии, ни возраст. Кто будет проявлять себя на тренировках и кто будет достоин на взгляд тренерского штаба, тот и будет играть. Скажу так, что я и тренерский штаб посчитали, что Андрей в этой позиции в отведенное количество времени поможет нам". 

Исполнение стандартов, быстрое принятие решений, нацеленность вертикализировать игру, то есть, чаще играть вперед, в обострение - все это выделяло Ульшина в игре с "Шахтером". Безусловно, левая рабочая нога еще один плюс, ведь ни в полузащите, ни в атаке у "Кайрата" нет левоногих игроков, кроме Ульшина. 

Да, это пока лишь один матч и мы не раз слышали мнение даже внутри клуба, что Андрею не хватает стабильности, не хватает спортивной злости и наглости. Возможно, Кержаков изменит Ульшина именно ментально, ведь в игровом таланте хавбеке никогда не было сомнений. И вот в таком случае, будьте уверены, мы получим как минимум кандидата в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол

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