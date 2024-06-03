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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Кержаков восхитился условиями в "Кайрате" и высказался о борьбе за чемпионство

Кержаков восхитился условиями в "Кайрате" и высказался о борьбе за чемпионство
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" одержал первую победу в чемпионате Казахстана под руководством Александра Кержакова, обыграв на своем поле "Шахтер" (4:2). После игры российский специалист рассказал, почему выпустил в основе Андрея Ульшина, насколько его впечатлили условия в клубе и как он воспринимает высокие задачи поставленные руководством, сообщает корреспондент Vesti.kz

- Александр Анатольевич, ваш комментарий относительно прошедшей игры. 

- Игра разбилась на два отрезка. Это до первого пропущенного гола и после второго пропущенного. Начали хорошо, правильно, создали большое количество моментов, немного подвела реализация. После нашего второго гола сбились немного на сумбур. Пропустили из-за невнимательности. После второго пропущенного, спасибо ребятам, что не сбились на простую игру. Продолжали играть так как и планировали. 

- Вы возглавили команду только на этой неделе, удалось ли вам что-то существенно изменить за этот короткий срок? 

- Что мы изменили вам виднее, поскольку вы до этого видели другие матчи "Кайрата". Игроки выполняли установки, тонкости и детали я оставлю внутри команды. 

- Андрей Ульшин вышел в основном составе, это произошло впервые с прошлого сезона. Почему вы решили сделать на него ставку? 

- Когда я сюда пришел я сказал ребятам - все что было до не имеет никакого значения, ни количество матчей, ни регалии, ни возраст. Кто будет проявлять себя на тренировках и кто будет достоин на взгляд тренерского штаба, тот и будет играть. Скажу так, что я и тренерский штаб посчитали, что Андрей в этой позиции в отведенное количество времени поможет нам. 

Хочу сказать, я никогда не разделяю игроков на основу и запасных. У нас есть обойма из 27 футболистов, все они для меня имеют одинаковое значение. 

- Какое у вас в целом впечатление от команды, города, стадиона? 

- У меня замечательные эмоции. Я уже говорил Кайрату Советаевичу, огромная благодарность за все что он делает для казахстанского футбола и за те условия, которые он создал для ребят и команды. Это просто фантастика. Не у каждой российской команды есть такие условия. 

Что касается атмосферы на стадионе - она была замечательной. Я не ожидал даже такого количества людей, они очень сильно поддерживали. 

Относительно города, мне и моей семье здесь понравилось с первого раза, мы еще несколько недель приезжали сюда знакомиться. Впечатления и от Алматы и от людей потрясающие, нас очень тепло приняли и в целом потрясающе даже от пейзажа, который мы видим каждый день. 

- Единственный игрок "Кайрата" с которым вы ранее работали до прихода в клуб - Иброхимхалил Юлдошев, есть ли у него прогресс с момента вашего расставания? 

- Я смотрел его матчи, он подает практически все угловые, бьет штрафные, наверное, в этом есть какой-то прогресс, хотя в "Нижнем Новгороде" я его не подпускал к стандартам (улыбается). 

- Как тренер ранее вы работали в командах, которые не боролись и не ставили задачу бороться за титулы. Сложно ли вам сейчас перестроиться к целям "Кайрата", который по заявлению руководство намерен вести борьбу за чемпионство? 

- По жизни я максималист. Мне очень приятно, что люди в клубе такие же максималисты. Мы конечно будем стараться выполнить задачу. Естественно, столь высокие задачи всем помогают становиться лучше и мне в том числе. Это позволяет все время находится в процессе и ни на минуту расслабиться. Мне не сложно было перестроиться и я даже рад, что это так легко удалось. 

Напомним, что после победы над "Шахтером" алматинский клуб набрал 18 очков и по дополнительным показателям уступают лидирующему "Актобе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Футбол

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