Драмой обернулся дебют Кержакова в "Кайрате"

Алматинский "Кайрат" обыграл "Шахтер" в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев клуба, в главе которых дебютировал российский специалист Александр Кержаков.

В первом тайме алматинцы обеспечили себе комфортное преимущество: на 22-й минуте счет открыл Адилет Садыбеков, а на 25-й узбекистанец Иброхимхалил Юлдошев удвоил преимущество "Кайрата".

Впрочем, на 35-й минуте грузинский легионер Имеда Ашортия сократил отставание "горняков" от "Кайрата". На 65-й Ашортия вернул карагандинцев в игру - 2:2.

Однако уже на 77-й минуте другой грузинский легионер но уже из "Кайрата" Гиорги Зариа с пенальти вывел хозяев вперед. Окончательный результат на 81-й минуте установил Элдер Сантана - 4:2.

Алматинцы набрали 18 очков и по дополнительным показателям уступают лидирующему "Актобе". У "Шахтера" семь баллов и предпоследнее 12 место в таблице КПЛ-2024.