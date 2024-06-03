Роналду отцепили из сборной Португалии перед Евро-2024

Футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пропустит первый товарищеский матч сборной Португалии против Финляндии перед Евро-2024. Игра пройдет 4 июня Алваладе, передают Vesti.kz со ссылкой на O Jogo.

Отмечается, что встречу также пропустит игрок "Аль-Хиляля" Рубен Невеш. Оба футболиста имеют право на семидневный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии и вернутся к тренировкам только в следующие выходные.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Португалии сыграет в группе F против Турции, Грузии и Чехии.

Ранее появилось признание о наследии Роналду и шансах Португалии на предстоящем Евро, подробности - здесь.