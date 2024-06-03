Появилось признание о наследии Роналду и шансах Португалии на Евро-2024

Эдер, бывший форвард сборной Португалии по футболу, а ныне представитель местной федерации высказался о Криштиану Роналду и оценил шансы национальной команды на победу на Евро-2024, передают Vesti.kz.

"Он всегда стремится сделать все возможное и хочет приумножить свое наследие. Он будет бороться, чтобы добиться большего для Португалии. Криштиану не утратил своих качеств, рекорды преследуют его, но только тренер может сказать, будет ли он играть в стартовом составе или нет. Ожидания самые высокие, потому что у нас фантастическая команда. У нас есть игроки, выступающие в лучших европейских лигах, широкий выбор вариантов и тренер, который проделал отличную работу в сборной. Я считаю, что мы находимся в группе из трех или четырех команд, которые могут выиграть чемпионат Европы", - приводит слова Эдера A Bola.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Сборная Португалии сыграет в группе F против Турции, Грузии и Чехии.