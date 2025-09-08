Кенжебек попал в сферу интересов клубов из Словакии и России

Представитель 22-летнего вингера "Елимая" Галымжана Кенжебека, Мамука Ломидзе, подтвердил интерес к футболисту со стороны других клубов, передают Vesti.kz.

В нынешнем сезоне КПЛ на счету игрока сборной Казахстана уже четыре гола и две результативные передачи в семи матчах.

"Недавно Галымжана хотела забрать одна из сильнейших команд Словакии, и еще две — из России. Но торопиться не надо: пока мы сосредоточены на "Елимае" и сборной", — сказал Ломидзе в интервью BorodAbata.kz.

По словам агента, окончательное решение о будущем казахстанца планируется принять в октябре.

Ранее Кенжебек выступал за словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", "Женис", "Кайрат-Жастар", "Мактаарал" и "Кайрат".

Сегодня в РПЛ выступают трое казахстанцев: Бахтиёр Зайнутдинов ("Динамо"), Нуралы Алип ("Зенит") и Максим Самородов ("Ахмат").