Вингер сборной Казахстана Галымжан Кенжебек по-прежнему не стал частью основного состава "Ахмата", но после смены главного тренера в грозненском клубе положение игрока может измениться. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему 22-летний футболист настроен остаться в РПЛ, несмотря на огромный интерес от клубов КПЛ.

В этом сезоне количество игрового времени у Кенжебека в "Ахмате" сократилось. Казалось, что в какой-то момент Станислав Черчесов перестал верить в казахстанца и ограничил его роль в команде. Также повлияла и травма, которая выбила игрока на несколько матчей. В итоге почти к середине сезона РПЛ у Кенжебека всего четыре матча и суммарно 59 минут на поле.

Но уход Черчесова может значительно сказаться на положении вингера. Новый тренер грозненцев Ролан Гусев выпустил Кенжебека на замену в своем первом матче под руководством "Ахмата". Но, что еще более важно, Гусев достаточно комплиментарно высказался об игроке сборной Казахстана после матча с "Родиной".

"Он неплохо вышел, я считаю. Сразу мог забить, если бы мяч не отпустил, — сразу имел момент. И в тренировочном процессе было видно, как он работает. Поэтому я на него рассчитываю и в дальнейшем", — заявил главный тренер "Ахмата".

Эти слова обнадеживают Кенжебека. Теперь игрок оптимистично настроен по отношению к своей карьере в "Ахмате". Сейчас для него важно качественно отыграть отрезок до зимней паузы в РПЛ и показать, что он способен влиять на результат.

При этом интерес к Кенжебеку из Казахстана никуда не исчез, напротив, он усиливается и будет еще более предметным зимой. Как мы и сообщали ранее, "Ордабасы" имеет притязания на вингера, что и подтвердил недавно один из руководителей клуба Бейбит Алибеков.

Также, по нашей информации, на Кенжебека претендуют еще два клуба из Казахстана - это "Тобол" и "Актобе". Но пока ситуация выглядит однозначной - игрок не уйдет из "Ахмата". И это связано не столько с позицией самого Кенжебека, сколько с позицией клуба.

Руководство "Ахмата" изначально не допускало трансфер Кенжебека куда-либо. Клуб не настроен с кем-либо проводить переговоры, поскольку считает, что футболист еще раскроется в команде и станет ее важной частью.

Фото: ФК "Ахмат"©