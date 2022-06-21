Экс-нападающий молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров в ближайшее время официально станет игроком "Ордабасы". Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил агент футболиста Дмитрий Селюк.

"Акмаль на просмотре? Нет, он приехал подписывать контракт с "Ордабасы". Все согласовано. Когда трансферное окно откроется, его зарегистрируют. Контракт до конца года", - заявил Селюк.

Сезон 2021/22 Бахтияров провел в российском клубе "Олимп-Долгопрудный", выступающем в ФНЛ. В 24 матчах казахстанец отметился одним голом и ассистом.

Напомним, что Бахтияров является воспитанником алматинского "Кайрата". С 2017 года он привлекался к тренировкам с главной командой. Транзитом через армянский "Арцах" в 2019 году перешел в "Сочи", а в 2021 году часть сезона провел в "Жетысу".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →