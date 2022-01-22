Казахстанский клуб сохранил воспитанника и сыграет с олимпийской сборной Ирака

Футбольный клуб "Атырау" определился с соперниками на первом учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает пресс-служба "нефтяников", в рамках УТС команда сыграет четыре контрольных матча со следующими соперниками:

26 января - "Приштина" (Косово);

29 января - Олимпийская сборная Ирака;

2 февраля - "Факел" (Россия);

5 февраля - ЛКС (Польша).

При этом клуб продлил контракт со своим воспитанником Мукагали Пангерей. 17-летний футболист в прошлом сезоне сыграл 16 матчей и забил восемь мячей за "Атырау-М", также дебютировал за основную команду и получил вызов в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.