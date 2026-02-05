Казахстанский клуб сделал предложение Марко Ройсу

Известный немецкий футболист Марко Ройс может перейти в "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова.

"36-летний полузащитник получил топ-предложение от клуба и должен дать ответ в ближайшее время. Марко Ройс, наш любимый Марко Ройс выбрал путь, где "Боруссия" выше трофеев и денег. Провел в Дортмунде почти всю карьеру (сыграл 494 матча — это третий результат в истории клуба), отказав в разное время денежным амбалам вроде "Баварии", "Реала", МЮ, "Ман Сити" и "Барселоны", - пишет источник.

Кто такой Марко Ройс:

Ройс выступает на позиции атакующего полузащитника и вингера. Он прославился выступлениями за мёнхенгладбахскую и дортмундскую "Боруссии".

В клубе из Дортмунда футболист провёл более десяти лет и был капитаном команды, выиграв Кубок и Суперкубок Германии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

После окончания контракта с дортмундской командой в 2024 году Ройс подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси" из МЛС.

В составе сборной Германии Ройс выступал с 2011 по 2021 года и стал бронзовым призером Евро-2012.