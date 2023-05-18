Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион. Известна причина

Актауский ФК "Каспий" оштрафован на миллион тенге за неподобающее поведение фанатов, сообщают Vesti.kz. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча 8-го тура КПЛ с "Атырау".
"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся выходом на поле болельщиков ФК "Каспий" и использовании пиротехнических средств (файера) в количестве 7 (семи) штук, а также в скандировании нецензурных выражений в адрес команды соперника в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 300 МРП (1 035 000 тенге). ФК "Каспий" оплатить штраф до 15 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
"Мактаарал" – "Астана"
"За грубую игру с использованием чрезмерной силы выразившееся с возможностью сыграть в мяч, в соответствии, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Мактаарал" Турсынбай С. дисквалифицировать на два матча, а также неоднократное неспортивное поведение Абдурахманова О. наложить штраф на ФК "Мактаарал" по совокупности дисциплинарных нарушений в размере 100 МРП. Срок дисквалификации считать с 11 мая 2023 года. ФК "Мактаарал" оплатить штраф до 15 июня 2023 года включительно", - пишет официальный сайт КФФ.