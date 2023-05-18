Казахстанский футбольный клуб оштрафовали на миллион. Известна причина

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:16
©ФК "Каспий"

Актауский ФК "Каспий" оштрафован на миллион тенге за неподобающее поведение фанатов, сообщают Vesti.kz. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча 8-го тура КПЛ с "Атырау".

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся выходом на поле болельщиков ФК "Каспий" и использовании пиротехнических средств (файера) в количестве 7 (семи) штук, а также в скандировании нецензурных выражений в адрес команды соперника в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК "Каспий" наложить штраф в размере 300 МРП (1 035 000 тенге). ФК "Каспий" оплатить штраф до 15 июня 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

"Мактаарал" – "Астана"

"За грубую игру с использованием чрезмерной силы выразившееся с возможностью сыграть в мяч, в соответствии, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды "Мактаарал" Турсынбай С. дисквалифицировать на два матча, а также неоднократное неспортивное поведение Абдурахманова О. наложить штраф на ФК "Мактаарал" по совокупности дисциплинарных нарушений в размере 100 МРП. Срок дисквалификации считать с 11 мая 2023 года. ФК "Мактаарал" оплатить штраф до 15 июня 2023 года включительно", - пишет официальный сайт КФФ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 10 7 1 2 13-9 22
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Кайрат 9 5 3 1 21-13 18
5 Актобе 9 5 2 2 21-11 17
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Кайсар 9 4 1 4 12-13 13
8 Окжетпес 9 3 2 4 11-10 11
9 Тобол 9 3 2 4 12-14 11
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
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