"Казахстанский Баджо" объяснил свой переход в "Актобе"

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана объяснил свой переход из "Тараза" в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
30-летний футболист, которого называют "Казахстанским Баджо" обратился к фанатам родного клуба, написав пост в своем Instagram.
"Уважаемые и дорогие мне болельщики "Тараза!". Вы уже знаете, что я перехожу в "Актобе". Сейчас я хочу объяснить мотив своего решения.
Век футболиста короток. Я уже в том возрасте, когда принято оглядываться назад и думать о своих желаниях. А сейчас я горю желанием завоевать трофей. Ухожу я совсем не по финансовым причинам. Это вопрос амбиций, роста.
Вряд ли кто-то может упрекнуть меня в том, что я не старался для своего "Тараза". В каждом матче я выкладывался на все сто. И делал все, чтобы мой клуб и мой город были достойно представлены в казахстанском футболе. Но пришло время выйти из зоны комфорта и бросить себе новый вызов.
Сейчас я не говорю вам "прощай". Скажу лишь "до свидания". Я очень люблю свой родной клуб и когда-нибудь еще вернусь в него. А сейчас я еду за более высокими задачами, масштабами, развитием. Поэтому прошу понять мою мотивацию правильно. Родной дом ради денег я менять не стал бы. Но есть в футболе вещи куда важнее денег. И я иду за ними. Большой рахмет за поддержку!" - написал Байтана.
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