В Казахстане выставили на приватизацию семь футбольных клубов

В рамках плана приватизации квазигосударственного сектора Национальный Офис по приватизации предложил передать в частные руки семь футбольных клубов, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Отмечается, что этот шаг соответствует позиции Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на IV Национальном курултае подчеркнул необходимость коммерциализации клубов и их финансовой независимости от областных бюджетов.

Процесс приватизации будет включен в Комплексный план и пройдет под контролем Высшего совета по реформам. Мониторинг передачи клубов в частные руки продлится до конца 2028 года.

Напомним, что в КПЛ-2025 проведено два тура, матчи третьего состоятся в эти выходные. 29 марта сыграют "Кайсар" - "Окжетпес", "Туран" - "Кайрат", а 30-го числа встретятся "Атырау" - "Актобе", "Астана" - "Жетысу", "Улытау" - "Женис", "Ордабасы" - "Кызыл-Жар" и "Тобол - Елимай".