КПЛ
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В Казахстане выставили на приватизацию семь футбольных клубов

©ФК "Актобе"

В рамках плана приватизации квазигосударственного сектора Национальный Офис по приватизации предложил передать в частные руки семь футбольных клубов, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Отмечается, что этот шаг соответствует позиции Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на IV Национальном курултае подчеркнул необходимость коммерциализации клубов и их финансовой независимости от областных бюджетов.

Процесс приватизации будет включен в Комплексный план и пройдет под контролем Высшего совета по реформам. Мониторинг передачи клубов в частные руки продлится до конца 2028 года.

Напомним, что в КПЛ-2025 проведено два тура, матчи третьего состоятся в эти выходные. 29 марта сыграют "Кайсар" - "Окжетпес", "Туран" - "Кайрат", а 30-го числа встретятся "Атырау" - "Актобе", "Астана" - "Жетысу", "Улытау" - "Женис", "Ордабасы" - "Кызыл-Жар" и "Тобол - Елимай".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 2 1 1 0 5-1 4
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 2 1 0 1 3-2 3
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
8 Окжетпес 2 1 0 1 2-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
12 Кайсар 2 0 1 1 0-2 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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