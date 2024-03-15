В Казахстане собрались реанимировать карьеру экс-защитника сборной России

Экс-защитник сборной России по футболу Егор Сорокин близок к тому, чтобы реанимировать свою карьеру в Казахстане, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, планировалось, что он перейдет в "Аксу". Но павлодарцы не сумели вернуться в КПЛ. Его услуги предлагались другим казахстанским клубам, даже "Кайсару" (он им точно пригодился бы!) - везде следовал отказ.

В итоге отмечается, что его подписывает "Елимай". Но пока подтверждения этому нет.

"Однако, если все же так, то при должном отношении к делу Сорокин способен реанимировать карьеру и заодно помочь семейчанам выполнить поставленные задачи. Один раз его карьера после Казахстана пошла по восходящей, случится ли это во второй раз?", - пишет источник.

Сорокин - воспитанник петербургского и казанского футбола.

В карьере защитника были казанский "Рубин", нижнекамский "Нефтехимик" и "Тосно". В Казахстане защищал цвета "Актобе" в 2016 году.

По данным Transfermarkt, россиянин находится в статусе свободного агента, а его рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.