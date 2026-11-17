Генеральный секретарь КФФ Скотт Манн призвал казахстанскую общественность адекватно оценивать возможности федерации и местных клубов относительно приглашения на пост главного тренера именитых специалистов, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Было очевидно, что в тот момент (назначения Джона ван'т Схипа) не было местного тренера или специалиста с долгосрочными перспективами, который бы не преследовал каких-то сомнительных целей. Мне называли разные имена в этот период. Например, сразу после чемпионата мира спрашивали, не приедет ли главный тренер сборной Марокко. Он зарабатывает около шести миллионов долларов в год и тренирует команду, занявшую восьмое-девятое место в мире.

Я открыт для любого, кто может объяснить, почему тренер с гораздо меньшей зарплатой согласится тренировать команду, занимающую место ниже сотой строчки в мировом рейтинге. Но таковы реалии.

На прошлой неделе кто-то из вас написал о тренере, который должен возглавить "Ордабасы", и упомянул Арне Слота.

Я знаю Арне - потрясающий тренер, один из лучших в мире. Но я могу пообещать вам: Арне Слот не поедет тренировать "Ордабасы". По сообщениям СМИ, он зарабатывал около 15 миллионов долларов в год в "Ливерпуле". Если только в клубе не готовы отдать всю зарплату за его приезд и убедить его, это просто нереально", - сказал Манн.