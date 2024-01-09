В Казахстане футбольный клуб выставили на торги. Известна цена

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 12:32
©ФК "Кайсар"

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" выставлен на торги: стартовая цена – 1,6 миллиарда тенге, сообщают Vesti.kz.

По информации Zakon.kz, тендер по передаче в доверительное управление на 5 лет с правом выкупа клуба состоится 23 января. Первоначальный взнос - 252 миллионов тенге. Отмечается, что приобрести клуб, по условиям тендера, возможно, даже если покупатель будет всего один.

В минувшем сезоне "Кайсар" занял шестое место в КПЛ. Клуб находится на балансе коммунального государственного учреждения "Управление экономики и финансов Кызылординской области".

"Продавать футбольные клубы - это нормальное явление, и в мире часто это происходит. Что касается Казахстана, то мы делаем первые шаги в этом деле. Нужно отдавать подобные объекты в конкурентоспособную среду. Социальные проекты, такие, как футбольные клубы, не приносят прибыли у нас. В Европе, например, приносят прибыль, так как там билеты продают по соответствующим ценам. У нас же на этот год цены еще не утвердили, но в 2023 году взрослый билет на футбол в Кызылорде стоил 500 тенге, детский – 200 тенге. А бюджет "Кайсара" - 1,2 млрд тенге. Поэтому пока нет самоокупаемости или какой -то прибыли", - сказал директор "Кайсара" Садык Мустафаев.

Добавим, что в 2020 году долю "Кайсара" на таких же условиях продавали в 2020 году. Тогда передаваемая процентная доля была оценена в 51 процент. Стартовая цена была 104 миллиона 223 тысяч тенге, а гарантийный взнос был чуть более 15 миллионов тенге.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Кайсар ФК КПЛ

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