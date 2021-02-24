В Казахстане болельщикам разрешат посещать спортивные соревнования

Cостоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. По итогам заседания МВК был принят ряд решений, в том числе по допуску болельщиков к спортивным соревнованиям, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования смогут посещать до 30% зрителей.

"Регионам, находящимся в "зеленой зоне" на протяжении 7 дней, разрешить с 1 марта т.г.:

- проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек)...", - говорится в сообщении МВК.

Напомним, что ранее проходила информация, что уже на матчи Суперкубка страны по футболу могут быть допущены зрители. Игры пройдут 2-6 марта в Туркестане.

Суперкубок Казахстана по футболу покажут в прямом эфире