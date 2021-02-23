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Суперкубок Казахстана по футболу покажут в прямом эфире

Турнир пройдет в Туркестане в начале марта.

Суперкубок Казахстана по футболу покажут в прямом эфире
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире матчи Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

Напомним, все игры пройдут в городе Туркестане на стадионе "Туркестан-Арена".

Первый полуфинальный матч "Шахтер" - "Астана" состоится 2 марта, а второй полуфинал "Тобол" - "Кайрат" - на следующий день, 3 марта. Обе игры начнутся в 17:00 по столичному времени. 

Матч за третье место между уступившими в полуфинале командами пройдет 5 марта в 15:00.

Финал Суперкубка Казахстана будет сыгран 6 марта в 17:00.

Суперкубок Казахстана будет сыгран в подобном формате первый раз. Ранее трофей разыгрывали победитель КПЛ и обладатель Кубка.

Призовой фонд составит порядка 40 миллионов тенге. Победитель Суперкубка получит 25 миллионов тенге. Серебряный призер заработает десять миллионов тенге, а бронзовый призер пополнит свой счет на пять миллионов тенге.

Действующим победителем Суперкубка является "Астана", в прошлом году в Костанае переигравшая со счетом 1:0 кызылординский "Кайсар"

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Метки:
КПЛ Тобол ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Астана ФК Телеканал QazSport Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана

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