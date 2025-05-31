"Казахский Златан" забил свой первый гол в матче с двумя удалениями

Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" одержали победу над петропавловским "Кызылжаром" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Матч прошел в Кокшетау и завершился со счетом 3:2. Первыми отличились хозяева поля — на 10-й минуте гол забил Даурен Жумат. Гости отыгрались на 55-й минуте, когда Тохтар Жангылышбай, известный как "Казахский Златан", реализовал стандарт и забил свой первый гол в сезоне — с помощью рикошета.

"Окжетпес" вновь вышел вперед на 73-й минуте — благодаря точному удару Страхини Йовановича. А на 89-й минуте успех команды закрепил Дамир Марат. Уже в добавленное время (90+1-я минута) Елисей Горшунов сократил разрыв в счете до минимума, однако избежать поражения гостям не удалось.

Отметим, что команды заканчивали матч в неравных составах: на 32-й минуте у "Кызылжара" удаление заработал Глеб Валгушев, а на 38-й у "Окжетпеса" красную карточку увидел Аслан Дарабаев.



В следующем туре, 14 июня, "Кызылжар" примет "Актобе", а "Окжетпес" на следующий день сыграет на выезде с "Астаной".

Ранее в других матчах 11-го тура: "Елимай" уступил "Астане" (0:2), "Женис" и "Ордабасы" сыграли вничью (2:2), "Тобол" разгромил "Атырау" (5:0), а "Актобе" проиграл "Кайрату" (1:2).