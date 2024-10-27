"Кайсар" в меньшинстве одержал победу в матче КПЛ

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором встретились "Туран" и "Кайсар", передает Vesti.kz.

Матч прошел в Туркестане и завершился минимальной победой "Кайсара" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Айбар Жаксылыков. Он забил в концовке матча с пенальти. При этом, "Кайсар" с 59-ой минуты играл в меньшинстве после удаления Горана Миложко.

Эта победа позволила "Кайсару" набрать 31 балл, с которым команда располагается на восьмой строчке. "Туран" с 19-ю очками остался на 12-ом месте.

Лидирует в чемпионате "Кайрат", у которого 41 балл, а на втором месте "Астана" с 40 очками. Замыкает тройку лидеров "Ордабасы" с 39-ю баллами.