КПЛ
Вчера 20:19

"Кайсар" в меньшинстве одержал победу в матче КПЛ

©ФК "Кайсар"

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 24-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором встретились "Туран" и "Кайсар", передает Vesti.kz.

Матч прошел в Туркестане и завершился минимальной победой "Кайсара" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Айбар Жаксылыков. Он забил в концовке матча с пенальти. При этом, "Кайсар" с 59-ой минуты играл в меньшинстве после удаления Горана Миложко.

Эта победа позволила "Кайсару" набрать 31 балл, с которым команда располагается на восьмой строчке. "Туран" с 19-ю очками остался на 12-ом месте.

Лидирует в чемпионате "Кайрат", у которого 41 балл, а на втором месте "Астана" с 40 очками. Замыкает тройку лидеров "Ордабасы" с 39-ю баллами.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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