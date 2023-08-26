"Кайсар" не сумел обыграть "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана

В 21-м туре чемпионата Казахстана "Кайсар" на своем поле сыграл вничью с "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординцы открыли счет на 36-й минуте - с пенальти отличился белорусский полузащитник Дмитрий Бородин. Однако, во второй половине талдыкорганцы сумели выровнять положение усилиями Николы Цуцкича.
Стоит отметить, что для Бородина это был уже седьмой гол в сезоне, кроме того ему удается забивать уже в третьем матче подряд.
На данный момент "Кайсар" набрал 26 очков в КПЛ-2023, а "Жетысу" 25 очков.