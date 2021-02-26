"Кайсар" сообщил о переходе бывшего форварда юношеской сборной Черногории

Черногорский футболист Стефан Денкович перешел в "Кайсар". Об этом сообщает пресс-служба кызылординского клуба.

Детали контракта не уточняются, хотя, по данным Transfermarkt, он заключен до конца года.

29-летний форвард последние несколько сезонов провел в сербском "Спартаке" (Суботица). Также играл за черногорские "Сутьеску" (Никшич), "Бокель", польскую "Завишу", венгерскую "Академию Пушкаша", израильский "Хапоэль" (Хайфа). Кроме того, на счету имеет шесть матчей и один гол за юношескую сборную Черногории (U-19), цвета которой защищал в период 2009-2010 годов.

Transfermarkt рыночную стоимость игрока оценивает в 700 тысяч евро.

Отметим, что "Кайсар" в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером "волков" в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.