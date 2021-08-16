"Кайсар" подписал футболиста африканской сборной

Высокорослый форвард из Бурунди Бонфиль-Калеб Бименьимана заключил соглашение с "Кайсаром". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Африканец перебрался в Европу в 2019 году, подписав контракт с латвийским РФШ. С тех пор Бименьимана успел также поиграть за литовский "Атлантас", словацкий "Погронье" и вернуться все в тот же РФШ.

23-летний нападающий также является игроком сборной Бурунди, за которую провел 13 матчей и стал автором одного гола.

"Волки" долгое время искали форварда именно такого плана - высокого (194 сантиметра), молодого и недорогого, подписание игрока одобрил главный тренер "Кайсара" Владимир Никитенко.

Бименьимана должен прибыть в Кызылорду до конца недели.

Отметим, что "Кайсар" после 19 туров занимает предпоследнее, 13-е место в таблице КПЛ, набрав 15 очков.

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