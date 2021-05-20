"Кайсар" начал искать нового тренера. Известны условия для кандидатов

Руководство "Кайсара" приступило к поиску нового главного тренера. При этом один из специалистов уже отказал кызылординской команде. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Боссы клуба вышли на россиянина Дмитрия Кириченко, который успел отказаться от предложения, несмотря на то, что продолжительное время находится без работы.

Все дело в самом предложении. Условия такие: зарплата в районе 8-9 тысяч долларов в месяц. И без помощников. Отмечается, что на этих условиях уважающий себя специалист вряд ли согласится работать.

"Кайсар" после 12 туров располагается на предпоследнем, 13-м месте в таблице, набрав семь очков. Следующую игру кызылординцы проведут на выезде с "Жетысу" 23 мая.

Напомним, что нынешний наставник "волков" Султан Абильдаев в зимнее межсезонье на посту главного тренера сменил болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с осени 2016 года.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!