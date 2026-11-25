После завершения сезона КПЛ-2026 в расположение "Кайрата" вернулись сразу несколько игроков молодежной сборной Казахстана, которые находились в аренде. Главный тренер алматинцев Жора Арутюнян рассказал, каковы их шансы остаться в команде на будущий год, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этом году защитник Султан Аскаров и нападающий Рамазан Багдат выступали на правах аренды за "Кайсар", а еще один игрок обороны Рамазан Каримов провел сезон в "Иртыше".

"Да, они сейчас тренируются, по контракту они должны были вернуться в команду. Они поедут с нами на первые зимние сборы, а потом в клубе примут решение - оставить их или же снова отдать в аренду", - заявил Жора Ашотович.

Добавим, что "Кайрат" продолжает подготовку к матчу четвертого тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю". Игра состоится 26 ноября в Алматы и начнётся в 20:30 по местному времени.