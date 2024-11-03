Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу в рамках 25-го тура Премьер-Лиги над "Ордабасы" и ответил на вопросы журналистов, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Игра прошла в Алматы и завершилась победой "Кайрата" со счетом 2:1. После этого, алматинцы набрали 44 очка и временно возглавили турнирную таблицу, однако "Астана" может вновь стать лидером - если обыграет в гостях "Тобол".

После этого у команд будет еще по одному матчу, которые определят чемпиона страны.

- Мы очень рады. Нацеливали ребят на победу. В первую очередь хотелось показать достойную игру в заключительной домашней игре этого сезона. Мы хотели порадовать болельщиков хорошим результатом и хорошей игрой. Надеемся, что игра им понравилась. В какой-то момент немного заставили понервничать. Но если в целом разбирать игру, мы считаем, что у нас было больше моментов и можно было не доводить до нервной концовки. Всех болельщиков поздравляем с этой победой! Их поддержка очень сильно помогала, спасибо им большое от лица команды! Двигаемся дальше и не забываем, что у нас еще очень важный матч в Атырау.

- Последние три тура у вас играет 19-летний Олжас Байбек, автор победного гола. Стоит отметить, что он очень смел в принятии решений, в единоборствах. Это установка тренерского штаба играть храбрее, наглее или же его личные качества?

- Я уже говорил, что Олжас созрел, чтобы выходить в составе. Мы уже доверяли ему место с первых минут. Когда он выходит на замену, то заметно помогает нам, в частности, в этом матче. Он забил очень важный гол. Мы поощряем любого футболиста, кто выходит на поле играть смело и не бояться ничего. С каждым выходом на поле Олжас приобретает уверенность, становится все лучше и лучше. Это молодой игрок, и он еще будет прогрессировать. Конечно, здесь и его большая заслуга.

- Какая у вас была установка на второй тайм? Казалось, что играли вторым номером, на контратаках.

- Сто процентов у нас не было установки играть на удержание. Наоборот, мы нацеливали ребят, чтобы они продолжали активно играть во втором тайме, как и в первом. С чем это связано, я сейчас не могу ответить. Возможно, психологически опасались, стали осторожничать. Нужно разбираться с этим.

- Как оцените игру Еркебулана Сейдахмета в первом тайме? Нам показалось, что он был не в своей тарелке. Не было ли мысли его заменить?

- У нас не было мысли его менять. Может быть, какое-то волнение присутствовало, но не только у него, а у многих ребят. То, что мы его просили, он выполнял.

- Мы помним Сейдахмета как яркого игрока в атаке, а уже несколько лет он играет на позиции флангового или крайнего защитника. Можно ли сказать, что теперь это его родная позиция?

- Это вынужденная мера. Еркебулан - атакующий игрок, и всю жизнь он играл в атаке. На данный момент именно он выглядит лучше остальных на этой позиции, поэтому он играет. Вообще, ему лучше играть повыше, ближе к атаке.

- После забитого гола Еркебулана Тунгышбаева вы подозвали к себе Егора Сорокина - это был разбор этого эпизода или же установка дальнейших действий?

- Мы сказали немного тактически перестроиться, ребята немного не разобрались между собой и мы пропустили гол. Я подозвал Егора и сказал, чтобы они снова играли так же, как до этого.

- С тех пор как вы стали играть в два центральных защитника, Сорокин стал допускать больше ошибок. Также мы заметили, что он проявляет лишние эмоции на поле, в том числе, в адрес тренерского штаба. Как вы на это реагируете?

- Нет, нас полностью устраивает Егор. Это обычная коммуникация между игроком и тренерским штабом. У многих футболистов зашкаливают эмоции во время таких игр. Егор может по-разному реагировать, все игроки разные. Что касается ошибок, я бы не сказал, что он стал играть хуже. Никаких проблем между нами нет.