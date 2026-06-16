Пресс-служба алматинского "Кайрата" сделала заявление о прощальном матче 17-летнего форварда сборной Казахстана Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

"Прощальный матч Дастана Сатпаева за "Кайрат" — уже завтра! Последний шанс увидеть нашего воспитанника в жёлто-чёрной футболке и проводить его в новый этап карьеры", - говорится в обращении "Кайрата" к фанатам.

Завтра, 17 июня, алматинский клуб на своём поле примет петропавловский "Кызылжар" в рамках перенесённого 17-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

После окончания матча состоится церемония прощания с юным нападающим.

Напомним, что ещё в начале 2025 года лондонский "Челси" пришёл к соглашению с "Кайратом" о покупке казахстанского футболиста. После достижения совершенолетнего возраста в августе 2026-го игрок сможет официально присоединится к английской команде и продолжит карьеру в Европе.

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