В "Кайрате" определились с легионером без единого матча за клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:41
©ФК "Кайрат"

Камерунский защитник Давид Экве покинул состав алматинского "Кайрата", сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что футболистом интересуются клубы из Бельгии.

20-летний Экве пополнил "Кайрат" в марте 2022 года, и с основной командой проходил учебно-тренировочный сбор в Турции. Спустя месяц камерунец порвал крестообразную связку и долгое время проходил лечение. За основу "желто-черных" не провел ни одного матча.

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Кайрат" возьмет старт домашним матчем с "Атырау".

Экс-игроки "МЮ" и "Барселоны". Главные потери КПЛ среди легионеров

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК

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