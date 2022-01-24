"Кайрат" вслед за Дугаличем расстанется с еще двумя лидерами

"Кайрат" намерен расстаться с тремя легионерами - Небойшей Косовичем, Дино Микановичем и Раде Дугаличем, сообщает в своем телеграм-канале инсайдер Айдын Кожахмет.

Как информирует источник, решение расстаться с ними принято однозначное. Уже идет процесс по обоюдному расторжению соглашений.

"Кайрат" решил расстаться с Дугаличем и пригласил воспитанника "Зенита"

Напомним, в текущее межсезонье алматинский клуб покинули ряд лидеров. Камо Оганесян после окончания соглашение перешел в "Астану", Стас Покатилов отправился в "Актобе", Ян Вороговский на правах аренды будет выступать за бельгийский "Моленбек". Также из команды ушли капитан Гафуржан Суюмбаев и белорусский игрок Денис Поляков.