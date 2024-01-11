"Кайрат" ведет борьбу с турецким клубом за футболиста сборной Узбекистана

22-летний защитник сборной Узбекистана и российского футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Иброхимхалил Юлдашев может перейти в "Кайрат", сообщают Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

Отмечается, что алматинцы ведут борьбу за Юлдашева с турецким "Самсунспором". Во всяком случае, с лета турецкий клуб проявляет активный интерес к игроку, способному перекрыть всю левую бровку. В алматинском клубе он должен заменить ушедшего в "Елимай" Сергея Кейлера и составить конкуренцию Льву Кургину.

Юлдашев выступает в "Пари НН" последние 2,5 года и имеет в своем активе 16 матчей за национальную сборную своей страны.

Также он защищал цвета родного "Пахтакора" и "Бунедкора".

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро, а его контракт с "Пари НН" действует до 30 июня 2025 года.