"Кайрат" в меньшинстве вырвал победу в матче КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:56 Комментарии 1
©ФК "Кайрат"

"Кайрат" одержал победу над "Атырау" в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Атырау и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Артур Шушеначев и Жоао Пауло с пенальти на 20-й и 64-й минутах соответственно. Причем решающий гол "желто-черные" забили в меньшинстве, так как на 53-й минуте был удален Адилет Садыбеков. У проигравших один мяч на 47-й минуте отыграл Андрия Филипович.

Следующую игру "Кайрат" проведет на своем поле с "Астаной" 15 октября, а "Атырау" в этот день на выезде встретится с "Кызыл-Жаром".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 22 14 3 5 34-22 45
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 22 11 5 6 39-30 38
4 Кайрат 22 10 6 6 29-28 36
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 22 9 4 9 30-27 31
7 Аксу Ак 22 9 2 11 27-32 29
8 Каспий 22 9 2 11 22-33 29
9 Атырау 22 7 7 8 25-27 28
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 22 5 10 7 20-26 25
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 21 6 4 11 16-25 22
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
Кайрат ФК Атырау ФК КПЛ
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