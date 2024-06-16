"Кайрат" совершил громкий трансфер, подписав игрока европейской сборной

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:00
©ФК "Рубин"

Защитник сборной Беларуси Александр Мартынович в ближайшее время станет игроком алматинского  "Кайрата", передают Vesti.kz

Опытный футболист уже прибыл в Алматы, послезавтра он подпишет контракт с клубом, об этом сообщает телеграмм-канал ЖаркOFF.

На 17-го июня запланирован медосмотр, при условии успешного прохождения которого на следующий день Мартынович подпишет соглашение с "жёлто-чёрными" до конца следующего сезона.

В последнем сезоне Александр Мартынович выступал за казанский "Рубин", во всех турнирах он сыграл 22 матча и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 250 тысяч евро. Ранее защитник выступал за "Краснодар", минское "Динамо" и "Урал".

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
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