"Кайрат" сотворил камбэк и захватил лидерство в КПЛ

Алматинский "Кайрат" обыграл талдыкорганский "Жетысу" в матче 24-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Талдыкоргане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Примечательно, что хозяева на третьей минуте забил быстрый гол. Отличился Серикжан Мужиков.

Алматинцы отыгрались на 22-й минуте благодаря голу белоруса Александра Мартыновича.

Победу гостям на 92-й минуте принес израильтянин Офри Арад.

Таким образом, алматинцы набрали 41 очко и поднялись на первое место. На счету "Кайрата" 22 игры. У идущего следом "Ордабасы" 39 очков и 21 матч.