"Кайрат" сделал заявление о матче с "Астаной" в КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:58
©ФК "Кайрат"

Пресс-служба "Кайрата" сообщила о переносе матча 19-го тура КПЛ-2024 против "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz.

"Матч, запланированный на 31 августа, перенесен на 1 сентября. Начало встречи назначено на 18:00", - гласит сообщение клуба.

Напомним, в первом круге КПЛ-2024 "Кайрат" обыграл "Астану" со счетом 3:1.

"Кайрат", сыграв 16 матчей, набрал 31 око и лидирует в чемпионате. "Астана" провела 13 игр и набрала 18 очков. Столичный клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Добавим, что "Астана" ведет борьбу за выход в группу Лиги конференций. 22 августа столичный клуб в раунде плей-офф турнира сыграет первый матч в Норвегии против "Бранна", а ответная игра состоится 29 августа в Казахстане.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ Футбол

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