"Кайрат" сделал заявление о матче с "Астаной" в КПЛ

Пресс-служба "Кайрата" сообщила о переносе матча 19-го тура КПЛ-2024 против "Астаны", передает корреспондент Vesti.kz.

"Матч, запланированный на 31 августа, перенесен на 1 сентября. Начало встречи назначено на 18:00", - гласит сообщение клуба.

Напомним, в первом круге КПЛ-2024 "Кайрат" обыграл "Астану" со счетом 3:1.

"Кайрат", сыграв 16 матчей, набрал 31 око и лидирует в чемпионате. "Астана" провела 13 игр и набрала 18 очков. Столичный клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Добавим, что "Астана" ведет борьбу за выход в группу Лиги конференций. 22 августа столичный клуб в раунде плей-офф турнира сыграет первый матч в Норвегии против "Бранна", а ответная игра состоится 29 августа в Казахстане.