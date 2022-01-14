"Кайрат" сделал предложение футболисту сборной Казахстана

Атакующий полузащитник "Тараза" Бауыржан Байтана может продолжить карьеру в "Кайрате", сообщает Meta-ratings.kz.

Как отмечает источник, 29-летний футболист после впечатляющего сезона вызвал интерес у ряда клубов КПЛ. При этом покидать родной "Тараз" Байтана не спешит, но ради "Кайрата" готов на переезд.

Главным препятствием для появления игрока сборной Казахстана в алматинском клубе может стать финансовый аспект. В "Кайрате" установили определенный потолок зарплат с нового года, а представители Байтаны просят немного улучшить предложение. Если сторонам удастся договориться, то полузащитник готов отправиться в расположение "желто-черных".

Напомним, Байтана в сезонах 2014 и 2015 выступал за "Кайрат". На его счету 15 матчей и один гол в составе алматинского клуба.

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Добавим, что защитник "Кайрата" Нуралы Алип отправился на просмотр в "Зенит", в составе которого может дебютировать 19 января. Также сообщается об уходе ряда легионеров и основного голкипера команды Стаса Покатилова.