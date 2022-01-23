"Кайрат" решил расстаться с Дугаличем и пригласил воспитанника "Зенита"

©ФК "Кайрат"
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Алматинский "Кайрат" решил расстаться с сербским защитником Раде Дугаличем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, стороны ведут переговоры о расторжении контракта. За "Кайрат" Дугалич играл с 2019 года.

На замену ему в Алматы прибыл защитник "Химок" Максим Карпов, который уже присоединился к "Кайрату". Россиянин приглашен по рекомендации Курбана Бердыева. 

Карпов является воспитанником "Зенита", но в основной команде питерского клуба не играл. В рамках арендных соглашений он выступал за "СКА-Хабаровск" и "Ротор", а в 2019-м году был продан "Крыльям Советов" за 200 тысяч долларов. В сентябре защитник был отдан в аренду "Химкам".

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