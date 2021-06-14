"Кайрат" рассказал подробности перехода Штрели Мамбы в немецкий клуб

ФК "Кайрат" официально объявил о переходе немецкого нападающего Штрели Мамбы в "Ганзу", выступающую во второй Бундеслиге. Алматинский клуб также озвучил детали сделки.

"Официально: Штрели Мамба на правах аренды переходит в команду второй Бундеслиги - "Ганза" Росток на один год, с правом выкупа.

Футбольный клуб "Кайрат" желает Штрели плодотворной работы и результативной игры в составе "Ганзы"!" - говорится в заявлении на сайте клуба.

Напомним, о своем уходе футболист рассказал в социальных сетях. Он перешел в "Кайрат" перед стартом КПЛ-2021, а контракт рассчитан на два года.

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